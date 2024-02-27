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OK Diario: Мбаппе отклонил предложение МЮ за неделю до согласования контракта с «Реалом»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

По информации OK Diario, игрок отказался от щедрого предложения «Манчестер Юнайтед» за неделю до согласования контракта с «Реалом». «Красные дьяволы» предлагали ему контракт на €500 млн, а также подписной бонус в размере €200 млн.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». 

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.

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