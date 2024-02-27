OK Diario: Мбаппе отклонил предложение МЮ за неделю до согласования контракта с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим.

По информации OK Diario, игрок отказался от щедрого предложения «Манчестер Юнайтед» за неделю до согласования контракта с «Реалом». «Красные дьяволы» предлагали ему контракт на €500 млн, а также подписной бонус в размере €200 млн.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.