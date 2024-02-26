Брейдо: Дзагоев проходит стажировку в ЦСКА

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что экс-полузащитник Алан Дзагоев начал проходить стажировку в армейском клубе.

«Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов. Видно, что Алану очень нравится, и мы, конечно, рады такой вовлечённости со стороны нашей легенды», — приводит слова Брейдо Sport24.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе россиянина. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями. 1 ноября 2023 года Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Дзагоев много сделал для ЦСКА.