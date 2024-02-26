Промес пока не подал апелляцию на решение по делу о контрабанде наркотиков
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«Промес ещё пока не подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков. У его стороны есть две недели после вердикта окружного суда для подачи апелляции. Решение окружного суда было вынесено 14 февраля», — приводит слова суда «Матч ТВ».
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата.