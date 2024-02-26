Булыкин: нужно, чтобы арбитры начали объяснять свои решения после матчей

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что судьям придётся объявлять своё решение после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Интереснее было бы, если бы судьи не просто объявляли свои решения, но и объясняли, почему они такие решения приняли. Пусть это было бы даже не во время игры, а после неё», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.

Ранее Юрий Савченко заявил, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR.