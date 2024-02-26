Булыкин: нужно, чтобы арбитры начали объяснять свои решения после матчей
- РИА Новости
«Интереснее было бы, если бы судьи не просто объявляли свои решения, но и объясняли, почему они такие решения приняли. Пусть это было бы даже не во время игры, а после неё», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).
Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.
Ранее Юрий Савченко заявил, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR.