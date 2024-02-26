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Булыкин: нужно, чтобы арбитры начали объяснять свои решения после матчей

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что судьям придётся объявлять своё решение после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Булыкин: нужно, чтобы арбитры начали объяснять свои решения после матчей
  • РИА Новости

«Интереснее было бы, если бы судьи не просто объявляли свои решения, но и объясняли, почему они такие решения приняли. Пусть это было бы даже не во время игры, а после неё», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.

Ранее Юрий Савченко заявил, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR.

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