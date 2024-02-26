«Зенит» поздравил Изидора с рождением сына

Пресс-служба «Зенита» выступила с поздравлением в адрес нападающего Вильсона Изидора, у которого родился ребёнок.

«Сине-бело-голубые поздравляют Вильсона и Совьен и желают молодым родителям и маленькому Лиаму отличного самочувствия и превосходного настроения!» — сообщает пресс-служба клуба.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 14 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее Чистяков рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Сочи».