Агент Кварацхелии: предложения по Хвиче от топ-клубов есть

Мамука Джугелия, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался об интересе топ-клубов к своему клиенту.

«Барселона» и ПСЖ? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше», — цитирует Джугелию «Чемпионат».

26 февраля стало известно, что Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.

По информации Gazzetta dello Sport, в шорт-лист также вошли одноклубник грузина Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем лидирует в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч».