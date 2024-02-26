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Агент Кварацхелии: предложения по Хвиче от топ-клубов есть

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Мамука Джугелия, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался об интересе топ-клубов к своему клиенту.
Агент Кварацхелии: предложения по Хвиче от топ-клубов есть
  • РИА Новости

«Барселона» и ПСЖ? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше», — цитирует Джугелию «Чемпионат».

26 февраля стало известно, что Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.

По информации Gazzetta dello Sport, в шорт-лист также вошли одноклубник грузина Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем лидирует в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч».

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