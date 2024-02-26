Рианчо: не назову «Реал» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Многие эксперты уже назвали «Реал» и «Манчестер Сити» главными претендентами на победу. Думаю, они сделали это преждевременно», — цитирует Рианчо Euro-Football.ru.

Напомним, что действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». «Реал» — самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов, на счету сливочных 14 побед.

Ранее сообщалось, что о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» могут объявить, когда матч ПСЖ с мадридцами станет невозможным.