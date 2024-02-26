Заболотный: общение с психологом мне помогло, я сделал правильные выводы

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как ему помогла работа с психологом.

«Всё началось в «Зените», случился резкий переход из низших лиг в РПЛ, да ещё в топ-клуб. Общение с психологом сильно помогло. После промахов спрашивал себя: «Ты же профессиональный футболист, как можно было не забить?» Психолог помогал разобраться. Приводил факты, помог сделать правильные выводы», — приводит слова Заболотного «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне форвард провёл за армейский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

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