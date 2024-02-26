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Сафонов не считает карьеру Акинфеева идеальной

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.
Сафонов не считает карьеру Акинфеева идеальной
  • Gettyimages.ru

«Он — кумир для молодёжи, людей, футболистов и не только. Моё отношение к нему может быть только положительное. Ранее заголовок моего интервью не отражал суть ответа. Я хотел сказать, что не считаю карьеру Акинфеева идеальной», — сказал голкипер пресс-службе РФС.

24-летний Сафонов является выпускником академии «Краснодара». Он провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль. Сейчас футболист является первым номером национальной сборной.

Ранее Вячеслав Чанов заявил, что Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА.

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