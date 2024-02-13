Чанов: Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать легендой клуба.

«Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА. Главное, чтобы у Матвея не было травм. Не знаю, хочет ли Сафонов попробовать себя за рубежом. Всё-таки у Акинфеева была возможность это сделать, играя в Лиге чемпионов», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.

Ранее Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».