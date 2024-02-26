Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему в матче с Кордой
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«Никто не застрахован от таких матчей. Бывают дни, когда ничего не получается и хочется уйти с корта, не доигрывая матч. Но постарался хоть как-то добороться. Я вообще фанат вселенной Гарри Поттера, но, боюсь, сегодня никакое заклинание не помогло бы», — цитирует Котова ТАСС.
В первом круге он проиграл американцу со счётом 0:6, 2:6. Игра продолжалась 55 минут.
В следующем круге американец сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
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