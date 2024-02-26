RT в Telegram
Подпишись

Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему в матче с Кордой

Короткая ссылка
Российский теннисист Павел Котов прокомментировал поражение от американца Себастьяна Корды на старте турнира ATP в Дубае.
Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему в матче с Кордой
  • Gettyimages.ru

«Никто не застрахован от таких матчей. Бывают дни, когда ничего не получается и хочется уйти с корта, не доигрывая матч. Но постарался хоть как-то добороться. Я вообще фанат вселенной Гарри Поттера, но, боюсь, сегодня никакое заклинание не помогло бы», — цитирует Котова ТАСС.

В первом круге он проиграл американцу со счётом 0:6, 2:6. Игра продолжалась 55 минут.

В следующем круге американец сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Ранее Тарпищев назвал причины поражения Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить