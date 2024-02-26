RT в Telegram
Подпишись

Дикиджи: достаточно неплохо двигаюсь, но на льду по какой-то причине зажимаюсь

Короткая ссылка
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи объяснил, почему ему не совсем удаётся перенести танцевальные навыки из жизни на лёд.
Дикиджи: достаточно неплохо двигаюсь, но на льду по какой-то причине зажимаюсь
  • РИА Новости

«Честно скажу, сам этому удивлён. Отдаю себе отчёт в том, что достаточно неплохо двигаюсь, когда танцую, но, стоит выйти на лёд, по какой-то причине зажимаюсь. Скорее всего, это происходит от сильного волнения. Получается, сам себя сковываю мыслями о том, что может как-то не так получиться. Хотя раскатываться могу самыми разными шагами. Захочу — то сделаю, захочу — это», — сказал Дикиджи RT.

Он также ответил на вопрос, что отнимает больше физических сил — репетиции танцевальных видеороликов или отработка дорожек на льду.

«На льду всё намного сложнее. Танцы — это всё-таки не основная моя деятельность, поэтому я отношусь к ним более спокойно, не прикладываю слишком много сил для того, чтобы кому-то понравиться. Стараюсь, конечно, но с тренировками на льду это не сравнить», — отметил он.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить