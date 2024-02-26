Дикиджи: достаточно неплохо двигаюсь, но на льду по какой-то причине зажимаюсь

Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи объяснил, почему ему не совсем удаётся перенести танцевальные навыки из жизни на лёд.

«Честно скажу, сам этому удивлён. Отдаю себе отчёт в том, что достаточно неплохо двигаюсь, когда танцую, но, стоит выйти на лёд, по какой-то причине зажимаюсь. Скорее всего, это происходит от сильного волнения. Получается, сам себя сковываю мыслями о том, что может как-то не так получиться. Хотя раскатываться могу самыми разными шагами. Захочу — то сделаю, захочу — это», — сказал Дикиджи RT.

Он также ответил на вопрос, что отнимает больше физических сил — репетиции танцевальных видеороликов или отработка дорожек на льду.

«На льду всё намного сложнее. Танцы — это всё-таки не основная моя деятельность, поэтому я отношусь к ним более спокойно, не прикладываю слишком много сил для того, чтобы кому-то понравиться. Стараюсь, конечно, но с тренировками на льду это не сравнить», — отметил он.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой.