Заболотный: пока здоровье позволяет — буду играть

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о завершении спортивной карьеры.

«Я сейчас в такой форме, в какой не был ни разу за всю карьеру! Могу честно сказать: не представляю, когда закончу. Пока здоровье позволяет — буду играть», — цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне форвард провёл за армейский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.