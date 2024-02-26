Сафонов: я долго не тратил первые заработанные в сборной деньги

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как тратил первые заработанные деньги в футболе.

«Когда мне пришли первые деньги? Наверное, 100 тыс. рублей, в сборную по возрасту поехал. Я эти деньги отложил на карту. И в итоге они там пролежали у меня чуть ли не год. Когда все тратят слишком быстро, я их не тратил слишком долго» — сказал Сафонов пресс-службе РФС.

24-летний вратарь является выпускником академии «Краснодара». Он провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль. Сейчас футболист является первым номером национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Сафонов не считает карьеру Игоря Акинфеева идеальной.