Сафонов: я долго не тратил первые заработанные в сборной деньги
«Когда мне пришли первые деньги? Наверное, 100 тыс. рублей, в сборную по возрасту поехал. Я эти деньги отложил на карту. И в итоге они там пролежали у меня чуть ли не год. Когда все тратят слишком быстро, я их не тратил слишком долго» — сказал Сафонов пресс-службе РФС.
24-летний вратарь является выпускником академии «Краснодара». Он провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль. Сейчас футболист является первым номером национальной сборной.
Ранее сообщалось, что Сафонов не считает карьеру Игоря Акинфеева идеальной.