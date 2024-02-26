Непомнящий поддержал инициативу РФС обнародовать решения судей в ходе футбольных матчей

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о решении Российского футбольного союза (РФС) поучаствовать в эксперименте и протестировать систему с объявлением решений судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

«У меня сразу же возникает аналогия с хоккеем, когда арбитр объясняет по громкой связи, за что был удалён игрок. Как мне кажется, здесь также будет применяться короткое объяснение происходящих событий. Почему именно так? Попытка объяснить всё подробно и своими словами может быть не самой выигрышной. Думаю, этот момент будет абсолютно точно отработан, и я поддерживаю это решение. Стоит ли также рассмотреть вариант с озвучиванием переговоров специалистов на VAR? Я готов согласиться и с этим, но меня смущает пара моментов. Иногда на рассмотрение эпизода уходит слишком много времени, и это должно быть лаконично, без демагогии. К тому же мы знаем, как порой общаются судьи. Поэтому говорить об этом сейчас не имеет смысла», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Юрий Савченко заявил, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR.