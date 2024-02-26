The Athletic: АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) вернуло «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей.

Благодаря этому решению команда поднялась в турнирной таблице с 17-го места на 15-е. Об этом сообщает The Athletic.

В ноябре АПЛ лишила «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб сообщил, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что «Эвертону» необходимо качественно усилиться после снятия очков.