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The Athletic: «Реал» достиг устной договорённости с защитником «Баварии» Дэвисом

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«Реал» достиг устной договорённости по условиям личного соглашения с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.
The Athletic: «Реал» достиг устной договорённости с защитником «Баварии» Дэвисом
  • Gettyimages.ru

По информации The Athletic, на данный момент есть два варианта развития событий: игрок перейдёт в мадридский клуб летом или же через год на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметился одним мячом и тремя результативными передачами. Его соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с Тони Кроосом.

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