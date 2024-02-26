The Athletic: «Реал» достиг устной договорённости с защитником «Баварии» Дэвисом

«Реал» достиг устной договорённости по условиям личного соглашения с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.

По информации The Athletic, на данный момент есть два варианта развития событий: игрок перейдёт в мадридский клуб летом или же через год на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметился одним мячом и тремя результативными передачами. Его соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с Тони Кроосом.