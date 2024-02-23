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Романо: «Реал» надеется, что Кроос продлит контракт на год

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Руководство «Реала» планирует продлить контракт с полузащитником Тони Кроосом.
Романо: «Реал» надеется, что Кроос продлит контракт на год
  • AP
  • © Jose Breton

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, соглашение уже готово. Мадридский клуб ждёт ответа от Тони.

По информации источника, руководство «Реала» считает, что возвращение в сборную Германии — это знак, что Кроос останется в команде.

Напомним, что 34-летний полузащитник завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.

22 февраля стало известно, что хавбек принял решение возобновить карьеру в национальной команде.

Ранее Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы.

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