Романо: «Реал» надеется, что Кроос продлит контракт на год
- AP
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, соглашение уже готово. Мадридский клуб ждёт ответа от Тони.
По информации источника, руководство «Реала» считает, что возвращение в сборную Германии — это знак, что Кроос останется в команде.
Напомним, что 34-летний полузащитник завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.
22 февраля стало известно, что хавбек принял решение возобновить карьеру в национальной команде.
Ранее Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы.