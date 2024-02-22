Кроос — о возвращении в сборную Германии: хочу помочь команде, но я не спаситель

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как принял решение вернуться в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы.

Игрок рассказал, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман лично попросил его вернуться в национальную команду.

«Я принял решение заблаговременно, не хотел никого заставлять ждать. Конечно, я хочу помочь сборной. Но я определённо не спаситель», — цитирует Крооса Bayern & Germany в соцсетях.

Напомним, что 34-летний полузащитник завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.

Ранее Кроос заявил, что «Реал» способен выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.