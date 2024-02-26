Валиева приняла участие в съёмках шоу «Кондитер. Дети»

Российская фигуристка Камила Валиева участвовала в съёмках шоу «Кондитер. Дети».

Программа выходит на телеканале «Пятница!».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Максим Маринин признался, что практически не верит в возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание.