Маринин: Валиевой нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься

Олимпийский чемпион и фигурист Максим Маринин признался, что практически не верит в возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание.

«Как бы ты ни старался поддерживать форму, это бег за уходящим поездом. Тут ещё самый сложный возрастной период у девочек, поэтому почти стопроцентное отсутствие уверенности, что возвращение будет. Ей нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься», — цитирует Маринина «Спорт-Экспресс».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Маринин высказал своё мнение об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.