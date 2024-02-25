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Маринин: Валиевой нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься

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Олимпийский чемпион и фигурист Максим Маринин признался, что практически не верит в возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание.
Маринин: Валиевой нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Как бы ты ни старался поддерживать форму, это бег за уходящим поездом. Тут ещё самый сложный возрастной период у девочек, поэтому почти стопроцентное отсутствие уверенности, что возвращение будет. Ей нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься», — цитирует Маринина «Спорт-Экспресс».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Маринин высказал своё мнение об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

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