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Гендиректор «Пари НН»: Джикия? Мы и Мбаппе тоже интересуемся

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Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слова главного тренера команды Сергея Юрана о желании подписать футболистов «Спартака» Георгия Джикию и Александра Соболева.
Гендиректор «Пари НН»: Джикия? Мы и Мбаппе тоже интересуемся
  • Gettyimages.ru

«Хотеть — не значить иметь. Хотеть можно Мбаппе и других ярких игроков. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность. Сергей Николаевич высказал своё желание», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

По сообщениям СМИ, между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и Джикией возник конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

Ранее Шамиль Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.

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