Колесниченко: обидно за синхронисток, у которых не будет Олимпиады

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что ей обидно за спортсменок, у которых не будет Олимпиады.

«Обидно за девочек, которые пока не являются олимпийскими чемпионками или чемпионками мира. Но я думаю, что это момент, когда нужно переступить через себя и дотерпеть до следующих Олимпийских игр», — приводит слова Колесниченко РИА Новости.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее в World Aquatics заявили, что с нетерпением ждут российских атлетов на турнирах.