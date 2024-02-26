Кожевников похвалил тренерский штаб «Амура» за работу в нынешнем сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников подвёл итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заключительные матчи которого пройдут в понедельник, 26 февраля.

«У меня нет никаких разочарований по итогам регулярного чемпионата. Кого из команд или игроков я мог бы похвалить? Пожалуй, это будут «Амур», московское «Динамо», «Северсталь», которая достойно провела этот сезон, и, конечно, «Спартак». Чем можно объяснить выход команды из Хабаровска в плей-офф? В первую очередь грамотной работой тренерского состава. Там весьма неплохой подбор хоккеистов, что тоже является их заслугой.

Как бы я оценил шансы «Амура» на проход в следующую стадию плей-офф? Думаю, им будет немного тяжеловато. Несмотря на хороший состав, им недостаёт такого же качества игроков и на скамейке запасных», — сказал Кожевников RT.

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