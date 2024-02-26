Плющев разочарован шестым местом ЦСКА в Западной конференции КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвёл итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заключительные матчи которого пройдут в понедельник, 26 февраля.

«Для меня не было особенных неожиданностей в этом сезоне. Восьмёрки сильнейших команд были ясны ещё в сентябре, за исключением разве что их итоговых мест в своих конференциях.

Не могу сказать, что кто-то меня особенно восхитил, поскольку никто из лидеров не был на таком уровне, чтобы можно было заявить: «Да, вот это настоящий класс». Кто из коллективов не оправдал моих ожиданий? Наверное, это всё же был мой любимый ЦСКА, воспитанником которого я являюсь. Шестое место в своей конференции — это не та позиция, на которой должен находиться некогда лидер советского и российского хоккея. Но будем надеяться, что команда сумеет реабилитироваться в плей-офф», — сказал Плющев RT.

По мнению экс-тренера, российскому хоккею стоит определиться, что он собой представляет — спорт или шоу.

«На мой взгляд, в нашем хоккее появилось слишком много элементов шоу, что мешает мастерству игроков и развитию хоккеистов. Когда за внешними какими-то факторами, которые не имеют никакого отношения к спортивной составляющей, у нас начинают делать на этом деле акцент и заниматься самопиаром. Наверное, тут надо определиться, что такое хоккей — спорт или шоу?

Если это всё-таки первое, то тогда давайте исключать какие-то вещи из нашей повседневной жизни», — добавил он.

Ранее Плющев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет для команды, а не ради рекордов.