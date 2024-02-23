Плющев: Овечкин вписал себя в историю хоккея и без рекорда Гретцки
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«Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьёт он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным», — цитирует Плющева РИА Новости.
Он подчеркнул, что Овечкин заявил о себе в хоккее давным-давно.
«Когда у него были проблемы в начале сезона, я прекрасно понимал, что это временное явление. А то, что он может достичь того, что он хочет, это вполне реально», — добавил Плющев.
Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и повторил рекорд Мартена Сан-Луи в НХЛ.
Воспитанник московского «Динамо» стал первым игроком лиги за последние десять лет в возрасте 38 лет или старше с десятиматчевой серией с набранными очками. Таким образом, он повторил достижение канадского нападающего.
Ранее защитник «Автодора» Виталий Фридзон рассказал о дружбе с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.