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Плющев: Овечкин вписал себя в историю хоккея и без рекорда Гретцки

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет для команды, а не ради рекордов.
Плющев: Овечкин вписал себя в историю хоккея и без рекорда Гретцки
  • AP
  • © Nick Wass

«Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьёт он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным», — цитирует Плющева РИА Новости.

Он подчеркнул, что Овечкин заявил о себе в хоккее давным-давно.

«Когда у него были проблемы в начале сезона, я прекрасно понимал, что это временное явление. А то, что он может достичь того, что он хочет, это вполне реально», — добавил Плющев.

Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и повторил рекорд Мартена Сан-Луи в НХЛ. 

Воспитанник московского «Динамо» стал первым игроком лиги за последние десять лет в возрасте 38 лет или старше с десятиматчевой серией с набранными очками. Таким образом, он повторил достижение канадского нападающего.

Ранее защитник «Автодора» Виталий Фридзон рассказал о дружбе с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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