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Плющев: Мозякин проявил себя тогда, когда уровень команд в КХЛ был выше

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Никите Гусеве, который побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Плющев: Мозякин проявил себя тогда, когда уровень команд в КХЛ был выше
  • Gettyimages.ru

«Никита и раньше показывал стабильный и результативный хоккей. В каком-то смысле то, что он сумел обойти Мозякина, говорит о том, что уровень команд понизился, а индивидуальное мастерство отдельных игроков осталось прежним, что и позволило Гусеву проявить себя в этом сезоне.

Что касается самого рекорда, то не нужно сравнивать достижение Никиты с тем, которое установил Сергей. Мы говорим о разном времени. Мозякин проявил себя тогда, когда общий уровень команд в КХЛ был гораздо выше, чем мы видим сейчас, и то, что у него было меньшее количество матчей для этого, является показателем его мастерства. Никита не может никак повлиять на эту ситуацию и изменить регламент, но сегодня он сделал то, что не удавалось другим, и это достойно уважения», — заявил Плющев RT.

Ранее Плющев подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ.

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