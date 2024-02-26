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Дюков: РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость о том, что организация решила протестировать систему с объявлением судьями решений после вмешательства VAR на матчах РПЛ и Кубка России.
Дюков: РФС стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол
  • РИА Новости

«Российский футбольный союз стремится внедрять передовые международные практики в наш футбол. Эксперимент с объявлением решений после просмотра VAR хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он также отметил, что система в первых турах после возобновления сезона будет работать на нескольких матчах, а к концу сезона станет доступна на всех играх.

Сообщалось, что решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.

Ранее сообщалось, что Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА.

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