Судьи РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства VAR
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Как сообщает пресс-служба, РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).
Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.
Решения можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.
В эксперименте также участвуют федерации футбола Португалии и Мексики.
Ранее Сергей Лапочкин рассказал, что пока не уверен в необходимости появления синих карточек в футболе.