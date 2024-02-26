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Судьи РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства VAR

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Арбитры Российской премьер-лиги и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства VAR.
Судьи РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства VAR
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба, РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.

Решения можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.

В эксперименте также участвуют федерации футбола Португалии и Мексики.

Ранее Сергей Лапочкин рассказал, что пока не уверен в необходимости появления синих карточек в футболе.

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