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Лапочкин: синие карточки немножко выбиваются из правил

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Бывший арбитр Международной футбольной федерации (ФИФА) Сергей Лапочкин рассказал, что пока не уверен в необходимости появления синих карточек в футболе.
Лапочкин: синие карточки немножко выбиваются из правил
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«Синие карточки, на наш взгляд, немножко выбиваются из правил. Есть жёлтые и есть красные карточки. Главное разобраться, когда их показывать (улыбается)», — заявил Лапочкин «Матч ТВ». 

По информации СМИ, предполагается, что синими карточками будут наказываться футболисты за тактические нарушения во время перспективной атаки, а также за разговоры с судьями. Игроки должны будут отбыть десятиминутный штраф.

Ранее ФИФА опубликовала пояснения о возможном введении карточек синего цвета.

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