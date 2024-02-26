«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Миланом» в Серии А
Игра на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 1:1.
В составе черно-красных мяч забил Рафаэл Леау (3-я минута). В команде из Бергамо отличился Тён Копмейнерс (42-я, пенальти). Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма (63-я). Россиянин не отметился результативными действиями.
«Атланта» (46 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Милан» (53) — третье.
Ранее Франко Камоцци назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе.