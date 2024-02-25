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Чикунова — о нейтральном статусе: не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду

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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова ответила на вопрос, рассматривала ли возможность получения нейтрального статуса.
Чикунова — о нейтральном статусе: не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду. С одной стороны, классно, МОК нам сказал, что езжайте под нейтральным статусом. Стоит ждать, что скажет World Aquatics. Захотят ли они что-то менять? Если нет, то очевидно, что я никуда не поеду», — приводит слова Чикуновой «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Чикунова подвела итоги 2023 года.

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