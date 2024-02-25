Чикунова — о нейтральном статусе: не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова ответила на вопрос, рассматривала ли возможность получения нейтрального статуса.

«Читала эти условия, там есть расплывчатые пункты, их можно понять по-разному. Они идут вразрез. Они противоречат законодательству. Я не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду. С одной стороны, классно, МОК нам сказал, что езжайте под нейтральным статусом. Стоит ждать, что скажет World Aquatics. Захотят ли они что-то менять? Если нет, то очевидно, что я никуда не поеду», — приводит слова Чикуновой «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Чикунова подвела итоги 2023 года.