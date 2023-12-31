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Чикунова: пусть не всё получилось, но всё-таки год считаю успешным

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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова подвела итоги уходящего, 2023 года.
Чикунова: пусть не всё получилось, но всё-таки год считаю успешным
  • РИА Новости

«Этот сезон — выход на новый уровень, пусть не всё получилось, но всё‑таки год считаю успешным. Мой рекорд мира на длинной воде, на олимпийской дистанции 200 метров, позволяет мне так думать», — цитирует Чикунову «Матч ТВ».

Она также отметила, что в Новый год смотрит «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества», а в праздничном меню обязательно должен быть оливье. 

Россиянка в этом году установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом, выиграла заплыв на 100 м брассом на Кубке Сальникова и стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсменка года.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о возвращении российского спорта на международную арену.

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