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Заболотный не уверен, что будет выступать за ЦСКА в сезоне-2024/25 

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что руководство московского клуба пока не предлагало ему новый контракт.
Заболотный не уверен, что будет выступать за ЦСКА в сезоне-2024/25 
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Есть понимание, где начнёшь следующий сезон?» — «Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днём, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая — тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера», — цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что спокойно реагирует на слухи о возможном уходе из армейской команды.

«Каждую неделю что-то пишут — то меня продлевают, то нет. Отношусь к этому с пониманием — всё, что связано с фамилией Заболотный, даёт рейтинг СМИ», — добавил Заболотный.

32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах забил восемь мячей и сделал две голевые передачи. Его контракт истекает 30 июня.

Ранее защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о переходе защитника Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

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