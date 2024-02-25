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Голевой пас Оздоева помог ПАОКу победить «Панетоликос» в чемпионате Греции

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ПАОК на выезде нанёс поражение «Панетоликосу» в матче 24-го тура чемпионата Греции по футболу.
Голевой пас Оздоева помог ПАОКу победить «Панетоликос» в чемпионате Греции
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Scates - SNS Group

Игра в Агринионе завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Салоников.

В составе победителей мячи забили Андрия Живкович (73-я минута) и Иоаннис Костантелиас (90-я). Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел на поле на 63-й минуте и отдал результативную передачу.

У проигравших отличился Илиас Хадзитеодоридис (пятая). Педро Силва Торрехон (72-я) срезал мяч в свои ворота.

ПАОК с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Панетоликос» (19) — 11-е.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» разгромил ПАОК Оздоева в чемпионате Греции по футболу.

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