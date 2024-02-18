«Олимпиакос» разгромил ПАОК Оздоева в чемпионате Греции по футболу

«Олимпиакос» в гостях нанёс разгромное поражение ПАОК в матче 23-го тура чемпионата Греции по футболу.

Игра в Салониках завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Афин.

В составе победителей мячи забили Аюб Эль-Кааби (83-я и 90-я минуты), Фран Наварро (29-я) и Даниэл Поденсе (54-я). У проигравших отличился Кирилл Десподов (39-я). Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

ПАОК (51 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Олимпиакос» (47) — четвёртое.

Ранее сообщалось, что гол Магомед-Шапи Сулейманова помог «Арису» победить «Панетоликос» в матче чемпионата Греции.