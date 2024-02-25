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Быстров — о трансферах «Спартака»: все игроки после Промеса — ни рыба ни мясо

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Владимир Быстров раскритиковал трансферную деятельность московского «Спартака».
Быстров — о трансферах «Спартака»: все игроки после Промеса — ни рыба ни мясо
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Зенит» усилился, а «Спартак» не особо. Угальде? «Спартак» много кого брал за хорошие деньги, но пока ни одного усиления я не видел. Все иностранцы после Промеса — ни рыба ни мясо!» — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста от €13 до €15 млн.

21-летний Угальде в сезоне-2023/24 сыграл 25 матчей за «Твенте», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» не хватало такого игрока, как Угальде.

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