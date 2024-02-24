Камоцци: «Спартаку» не хватало такого игрока, как Угальде

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о новичке столичной команды Манфреде Угальде.

«Угальде точно поможет «Спартаку» во второй части РПЛ. Им нужен такой игрок, его не хватало», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

В сезоне-2023/24 21-летний Угальде сыграл 25 матчей за «Твенте», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об Угальде.