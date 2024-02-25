Экс-игрок «Спартака» Петкович считает, что уровень чемпионата Сербии выше РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович считает, что уровень игры в чемпионате Сербии выше, чем в России.

«Сейчас уровень игры в Сербии выше, чем в России? Конечно. В России такая проблема с футболом. Это отразилось и на уровне игры. Проблемы сразу начались с иностранцами», — приводит слова Петковича «Спорт-экспресс».

Сербский игрок выступал за красно-белых с лета 2017 по январь 2019 года. В составе столичной команды он провёл 16 матчей и выиграл Суперкубок России.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Петкович поделился мнением о возможном возвращении в РПЛ.