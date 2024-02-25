Журова — о поручении Путина Минспорту и ОКР: все риски нужно просчитать

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Если всё остается как сейчас, тогда другие страны просто будут пытаться как-то воздействовать на МОК. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович, наверное, имеет в виду, что вот эти все риски нужно просчитать, чтобы у него была вся концепция, как это может выглядеть», — заявила Журова «Спорт-Экспрессу».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.