Матыцин: ждём решения МОК и совместно с ОКР примем решение об участии россиян в ОИ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение об участии россиян в Олимпиаде будет принято совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР).

«Ждём финального решения МОК. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Матыцин заявил, что зрелищность турниров без россиян снизилась.