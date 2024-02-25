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Матыцин: ждём решения МОК и совместно с ОКР примем решение об участии россиян в ОИ

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение об участии россиян в Олимпиаде будет принято совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР).
Матыцин: ждём решения МОК и совместно с ОКР примем решение об участии россиян в ОИ
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI /

«Ждём финального решения МОК. И совместно с ОКР и спортивным сообществом примем решение», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Матыцин заявил, что зрелищность турниров без россиян снизилась.

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