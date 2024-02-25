MD: федерация футбола Испании потеряет €5 млн, если «Барселона» не станет второй в Примере
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По информации Mundo Deportivo, у RFEF заключён контракт с Саудовской Аравией, где в январе проводится Суперкубок Испании. Согласно условиям в случае, если «Барселона» или «Реал» не будут представлены на турнире, саудовцы заплатят на €5 млн меньше за отсутствие каждой из команд.
На следующий турнир каталонцы и мадридцы должны квалифицироваться, заняв первые два места в Примере по итогам сезона. В настоящий момент «Реал» лидирует в турнирной таблице. «Барселона» — вторая.
Ранее Хави признался, что не жалеет о скором уходе из «Барселоны».