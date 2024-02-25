Поздняков: в условиях внешней агрессии в России создана новая модель спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в условиях агрессивного внешнего давления удалось перестроиться и создать в стране абсолютно новую модель развития спорта.

«Одним из главных итогов прошлого года является то, что в условиях агрессивного внешнего давления наш спорт смог перестроиться и создать абсолютно новую модель. Симбиоз задач имеет принципиально важное значение. Спорт всегда являлся важным фактором для всех россиян, гордостью, которая объединяла миллионы людей», — заявил Поздняков РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что они пытаются добиться участия российских спортсменов в парном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).