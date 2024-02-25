RT в Telegram
Подпишись

Поздняков: в условиях внешней агрессии в России создана новая модель спорта

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в условиях агрессивного внешнего давления удалось перестроиться и создать в стране абсолютно новую модель развития спорта.
Поздняков: в условиях внешней агрессии в России создана новая модель спорта
  • РИА Новости

«Одним из главных итогов прошлого года является то, что в условиях агрессивного внешнего давления наш спорт смог перестроиться и создать абсолютно новую модель. Симбиоз задач имеет принципиально важное значение. Спорт всегда являлся важным фактором для всех россиян, гордостью, которая объединяла миллионы людей», — заявил Поздняков РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что они пытаются добиться участия российских спортсменов в парном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить