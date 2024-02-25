Спаллетти запретил футболистам привозить игровые приставки в сборную Италии
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«Они будут оставлять PlayStation дома и больше не будут брать его с собой. В сборной нужно оставаться на верном пути, а не валять дурака. Сюда приезжают, чтобы выиграть турниры, а не победить в Call of Duty», — цитирует Спаллетти La Gazzetta dello Sport.
В марте сборная Италии проведёт товарищеский матч с командой Венесуэлы. Встреча пройдёт 22-го числа.
На чемпионате Европы — 2024 подопечные Спаллетти сыграют в одной группе со сборными Испании, Хорватии и Албании.
Ранее Тони Кроос заявил о возвращении в сборную Германии спустя два с половиной года.