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Спаллетти запретил футболистам привозить игровые приставки в сборную Италии

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти запретил игрокам национальной команды привозить с собой игровые приставки.
Спаллетти запретил футболистам привозить игровые приставки в сборную Италии
  • Gettyimages.ru
  • © Mattia Ozbot - Inter

«Они будут оставлять PlayStation дома и больше не будут брать его с собой. В сборной нужно оставаться на верном пути, а не валять дурака. Сюда приезжают, чтобы выиграть турниры, а не победить в Call of Duty», — цитирует Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

В марте сборная Италии проведёт товарищеский матч с командой Венесуэлы. Встреча пройдёт 22-го числа.

На чемпионате Европы — 2024 подопечные Спаллетти сыграют в одной группе со сборными Испании, Хорватии и Албании.

Ранее Тони Кроос заявил о возвращении в сборную Германии спустя два с половиной года.

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