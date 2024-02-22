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Кроос заявил о возвращении в сборную Германии спустя два с половиной года

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил о возвращении в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы 2024 года.
Кроос заявил о возвращении в сборную Германии спустя два с половиной года
  • Gettyimages.ru

«Я снова буду играть за Германию с марта. Меня попросил об этом тренер. Я готов к этому и уверен, что с командой на Евро нас ждёт гораздо большее, нежели то, на что рассчитывают болельщики», — написал игрок в соцсетях.

Напомним, что 34-летний Кроос завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата Европы — 2020. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014-м.

Ранее в «Реале» сообщили Кроосу, что он может продлить контракт, когда захочет.

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