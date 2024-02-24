Хачанов: каждый турнир — особенный, но в Дохе очень приятно победить

Россиянин Карен Хачанов признался, что считает особенной каждую победу на турнирах АTP.

«Это мой шестой титул. И, конечно, каждый — особенный. Но здесь, в Дохе, очень приятно победить. Мне очень нравится этот турнир», — заявил Хачанов ТАСС.

Россиянин одержал победу над чехом Якубом Меншиком в двух сетах со счётом 7:6 (14:12), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Этот титул стал для российского теннисиста шестым в карьере. Что касается Меншика, то он впервые дошёл до финала турнира под эгидой ATP.

Ранее российский тренер по теннису Виктор Янчук высказался о поражении россиянки Анны Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).