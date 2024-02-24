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Мальцев: «Спартак» знает, как будет играть в плей-офф КХЛ с «Северсталью»

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Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев дал понять, что не ждёт лёгкой прогулки в противостоянии с череповецкой «Северсталью» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мальцев: «Спартак» знает, как будет играть в плей-офф КХЛ с «Северсталью»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Северсталь» — тяжёлый соперник, с ними предстоит непростая серия. Хорошо, что сегодня выиграли, почувствовали эту борьбу. Мы знаем, как будем играть в плей-офф с ними», — цитирует Мальцева «Матч ТВ».

«Спартак» нанёс поражение «Северстали» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Столичный клуб набрал 88 очков в 67 матчах и идёт четвёртым в таблице Западной конференции, «Северсталь» (80 очков) расположилась на пятой строчке.

Ранее нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о поездке в Казань на Игры Будущего.

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