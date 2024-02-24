Глава ФВСР Екимов: Олимпиада не за горами, а мы не знаем, готовиться ли к ней

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что ждёт централизованного решения государства по участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Не так даже важно, сколько у нас квот, это ничего не меняет, поскольку мы не понимаем, поедем ли туда вообще. Ждём общей позиции от государственных органов по участию в Олимпиаде, руководства к действию. Потому что Олимпиада уже не за горами, а мы не понимаем, готовить ли спортсменов к поездке», — заявил Екимов РИА Новости.

1 января 2024 года Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 43 россиянам.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что российские атлеты становятся сильнее, несмотря на отстранение от международных турниров.