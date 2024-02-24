Бензема: те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема опроверг информацию о том, что хочет вернуться в Европу.

«История о моём отъезде не соответствует действительности. У меня нет проблем с тренером. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы», — приводит слова Бензема Goal.com.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года.

В текущем сезоне француз провёл за команду 22 матча, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что у Бензема произошёл конфликт с тренером после возвращения в «Аль-Иттихад».