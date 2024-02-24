RT в Telegram
Подпишись

Бензема: те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема опроверг информацию о том, что хочет вернуться в Европу.
Бензема: те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы
  • Gettyimages.ru
  • © Getty Images

«История о моём отъезде не соответствует действительности. У меня нет проблем с тренером. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы», — приводит слова Бензема Goal.com.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года.

В текущем сезоне француз провёл за команду 22 матча, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что у Бензема произошёл конфликт с тренером после возвращения в «Аль-Иттихад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить