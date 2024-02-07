Marca: у Бензема произошёл конфликт с тренером после возвращения в «Аль-Иттихад»
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Как сообщает Marca, форвард вернулся в расположение команды и по решению Гальярдо должен был работать индивидуально. Это не понравилось Бензема, и он публично возмутился таким решением, после чего покинул тренировочное занятие.
Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Футболист в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Он пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.
Ранее сообщалось, что Анчелотти просит президента «Реала» вернуть в клуб Бензема.