Marca: у Бензема произошёл конфликт с тренером после возвращения в «Аль-Иттихад»

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема произошёл конфликт с главным тренером команды Марсело Гальярдо.

Как сообщает Marca, форвард вернулся в расположение команды и по решению Гальярдо должен был работать индивидуально. Это не понравилось Бензема, и он публично возмутился таким решением, после чего покинул тренировочное занятие.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Футболист в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Он пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что Анчелотти просит президента «Реала» вернуть в клуб Бензема.